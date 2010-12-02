Азаров считает, что товарооборот с Ливией можно увеличить до 1 млрд. долл. в год

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что Украина и Ливия имеют все возможности для того, чтоб увеличить товарооборот до 1 млрд. долларов в год.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил в интервью ливийской газете «Маль ва Аамаль» («Финансы и бизнес») во время официального визита в Ливию 23-24 ноября.

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина рассматривает Ливию как стратегического партнера и своего рода «проводника» на Африканском континенте.

По словам премьер-министра, сегодня объемы двустороннего товарооборота не отвечают возможностям стран. По итогам января-августа 2010 года товарооборот Украины с Ливией составил около 100 млн. долл., в то время как с Египтом – 800 млн. долл.

«Мы должны предпринять решительные шаги для развития сотрудничества. Считаю, что вполне реально рассчитывать на доведение показателя товарооборота до уровня в 1 млрд. дол. в год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также приветствовал большую заинтересованность и участие ливийских инвесторов в многосторонних инвестиционных проектах в Украине, в частности по строительству гостиниц в рамках подготовки к проведению Евро-2012. Н.АЗАРОВ отметил, что правительство продолжает работу над проектом по выделению Ливии 100 тыс. га земли в аренду для выращивания зерновых и экспорта продукции в Ливию.

Премьер сообщил, что в ходе его визита в Триполи достигнута договоренность провести в 2011 году Национальную выставку Ливии в Украине, а в 2012 году – Национальную выставку Украины в Ливии.