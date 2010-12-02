Предприниматели на Майдане Незалежности на сегодня завершили акцию протеста

Предприниматели на Майдане Незалежности в Киеве на сегодня завершают акцию протеста против Налогового кодекса

Об этом УНИАН сообщил один из координаторов акции Владимир ДОРОШ.

По его словам, пока неизвестно, когда возобновится акция. «В частности, завтра вряд ли», - сказал В.ДОРОШ, добавив, что палаточный городок на главной площади столицы не будет сворачиваться.

В.ДОРОШ также отметил, что о последующих действиях будет проинформировано дополнительно.

В то же время, как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сейчас на Майдане Незалежности находятся около 800 человек. Нарушения правопорядка не зафиксированы.