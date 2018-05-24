НБУ рассчитал, какой будет экономика Украины в 2011-2012 годах…

Национальный банк обнародовал макроэкономический прогноз на 2011-2012 годы. Этот сценарий разработан с учетом текущей ситуации на украинском рынке и требований МВФ. Вполне логично возникает вопрос – насколько расчеты регулятора правдоподобны?..

ВВП: топтание на месте

Начнем с ВВП. По прогнозу НБУ, в 2011-2012 гг. рост реального ВВП будет на уровне 4%. Цифра вполне правдоподобная, причем рассчитали ее с запасом. С учетом того, что за время кризиса реальный ВВП упал более чем на 20%, его восстановительный марш по 4% в год скорее означает топтание на месте. Вероятнее всего, в 2011 году реальный рост ВВП составит порядка 6%. Скажется эффект послекризисной стабилизации. Не последнюю роль в данном вопросе сыграет и Налоговый кодекс. Не исключено, что ряд наиболее спорных и неэффективных положений свода фискальных законов заблокируют. Тогда рост ВВП в 2011 году будет не менее 6%, а в 2012 – достигнет 10%.

Инфляция: замедлить ход не получится

Теперь об инфляции. Она в 2011-2012 гг. прогнозируется на уровне 11%. При этом базовая инфляция составит не более 8%, а в среднесрочной перспективе – менее 5%. Это – абсолютно положительный сценарий, но вряд ли он будет реализован. Согласно расчетам специалистов НБУ, вероятность прогноза, что инфляция в 2011-2012 годах будет снижаться, составляет 25%, а повышаться до 19% - 95%. Другими словами, с вероятностью в 95% можно констатировать, что в 2011-2012 годах инфляция будет колебаться от 5 до 20%. Скорее всего, обеспечить замедление ее темпов роста в 2011-ом, а тем более в 2012-ом не получится. Та эмиссия гривни, которая была осуществлена за время кризиса, сейчас «стерилизована» за счет продажи валюты из резервов НБУ. Но от этого ее не стало меньше. Эмиссионный объем можно сократить только путем ревальвации курса до уровня 5 грн./долл., что сделать невозможно. Поэтому эмиссионное давление на товарный рынок будет и в 2011-ом, и в 2012 году, в целом, до тех пор, пока цены в долларовом эквиваленте не достигнут докризисного уровня. Только тогда можно будет планировать реальное замедление темпов инфляции.

Курс: удержать поможет МВФ

А теперь поговорим о курсе на валютном рынке. Он в 2011-2012 гг. планируется на уровне 7,9 грн./долл. с возможным отклонением в 2%. Это означает, что курс может колебаться в пределах 7,75-8,05 грн./долл. (согласно расчетам специалистов НБУ, вероятность прогноза - 25%.). Между тем, состоятельность сценария, что в 2011-2012 гг. курс может лавировать в пределах 7,5-8,5 грн./долл., составляет 95%. Во многом стабильность курса - заслуга НБУ, скорее, его интервенций на валютном рынке. В данный момент такие действия регулятора подпитываются кредитами МВФ. И это понятно - главная цель займа Фонда – поддержка стабильности нацвалюты. Поэтому, если МВФ и дальше будет кредитовать Украину, то курс 7,9 грн./долл. можно будет удержать без проблем. Вот только с 2013 года мы начнем платить по долгам, и тут прогноз будет совершенно иным.

Бюджет: дыры будем маскировать?

Разберемся с дефицитом бюджета. Ожидается, что он в 2011 году сократится до 3,5%, а в 2012 году - до 2,5%. На текущий год дефицит запланирован на уровне 5,5% ВВП, но реально, с учетом дефицита «Нафтогаза», Пенсионного фонда, облигаций ОВГЗ-НДС, он составит 9,6% ВВП. Его снижение ниже уровня 3% выглядит нереальным. Другое дело, что его можно «замаскировать», что, скорее всего, и будет сделано. Государственный дефицит можно, к примеру, оформить в качестве долга государственных или «окологосударственных» компаний и банков, как это уже делали не один раз. Вероятно, реальный дефицит государственной казны будет оставаться на уровне 10% ВВП, а вот официальный продолжит снижение. Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужно сокращать неэффективные расходы на разного рода сомнительные дотации и госфинансирования. Но менять систему никто не собирается. Всех, видимо, устраивает, что модель украинской экономики сочетает в себе азиатскую беспечность с разгильдяйство латиноамериканских развивающихся стран.

Текущие счета: кредитов хватит на долги

Остается торговля и текущие счета. Ожидается, что дефицит текущего счета в 2011 году вырастет до 3,9 млрд. долл. (2,5% ВВП), и в дальнейшем такая тенденция сохранится. С этим утверждением вполне можно согласиться, т.к. 2010 год продемонстрировал, что рост экспортных поставок провоцирует вал импорта. В результате, несмотря на успехи экспортеров, в этом году дефицит текущего счета ожидается на уровне не менее 2,8 млрд. долл. Покрывать дефицит текущего счета в 2011-2012 годах будут, в первую очередь, займом МВФ. Прогнозируется, что в 2011-2012 гг. Фонд предоставит кредиты на сумму около 9,4 млрд. долл., чего будет вполне достаточно для погашения долговых обязательств.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)