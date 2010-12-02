На межбанке торги по доллару закрылись котировками 7,9750/7,9810 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9670/7,9760, к 12:00 цены выросли 7,9785/7,9825. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9750/7,9810 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2536/40, к 12:00 цены поднялись 0,2544/45. К закрытию цены откатились к уровню 0,2540/41. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4200 (-0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,309/1,3215. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4635/10,4805, к 12:00 цены ушли вверх 10,5150/10,5265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились 10,5010/10,5150.