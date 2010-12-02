ВР начала рассмотрение предложений Президента к Налоговому кодексу

Верховная Рада начала рассмотрение предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, докладчиком по этому вопросу выступает первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, а содокладчиком – председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК.

Предложения Президента к Налоговому кодексу, которые поступили в ВР, состоят из 25 страниц, а предложения к ряду законов в связи с введением Налогового кодекса – из 9 страниц.

В частности, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил сохранить действующую систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.

Об этом говорится в зарегистрированных и обнародованных на сайте Верховной Рады предложениях Президента к Налоговому кодексу.

«Соответствующими положениями Кодекса нарушаются нормы действующей Конституции Украины относительно гарантирования права на предпринимательскую деятельность, обеспечение государством защиты конкуренции в предпринимательской деятельности (статья 42), относительно недопущения сужения содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов (статья 22)», - говорится в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ предложил депутатам исключить главу 1 раздела ХІV Кодекса, которой прописывались новые нормы, регулирующие упрощенную систему налогообложения.