Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

За новую редакцию Налогового кодекса проголосовали 7 народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина» и 13 – из фракции НУ-НС.

Перед этим народные депутаты поддержали все предложения Президента в Налоговый кодекс.

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение принималось без обсуждения. Перед этим выступили только первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА и председатель Комитета ВР по вопросам таможенной и налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК.

Напомним, предложения Президента к Налоговому кодексу, которые поступили в ВР, состоят из 25 страниц, а предложения к ряду законов в связи с введением Налогового кодекса – из 9 страниц.

В частности, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил сохранить действующую систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.

Об этом говорится в зарегистрированных и обнародованных на сайте Верховной Рады предложениях Президента к Налоговому кодексу.

«Соответствующими положениями Кодекса нарушаются нормы действующей Конституции Украины относительно гарантирования права на предпринимательскую деятельность, обеспечение государством защиты конкуренции в предпринимательской деятельности (статья 42), относительно недопущения сужения содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов (статья 22)», - говорится в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ предложил депутатам исключить главу 1 раздела ХІV Кодекса, которой прописывались новые нормы, регулирующие упрощенную систему налогообложения.