Предприниматели отмечают, что «их требования не удовлетворены полностью»

Предприниматели, митингующие на Майдане Незалежности в Киеве, довольны сегодняшним решением парламента, но отмечают, что не исключают в дальнейшем проведения акций.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил один из координаторов акции протеста.

«Мы довольны тем, что произошло. Это еще одна из наших побед, но это не все, чего мы требовали», - сказал собеседник агентства, отметив, что в зависимости от ситуации в дальнейшем предприниматели будут принимать определенные меры.

Отвечая на вопрос, означает ли принятие Верховной Радой предложений Президента то, что палаточный городок сразу будет свернут, собеседник агентства отметил, что это решение будет приниматься коллегиально, а потому он лично не может дать однозначный ответ.