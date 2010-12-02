ВР приняла в новой редакции с предложениями Президента изменения в ряд законов

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 272 народных депутата из 400 зарегистрированных в сессионном зале.

В законе, по сравнению с его предыдущей редакцией, содержится отказ от института налоговых разъяснений. Определенно также, что налоговый залог распространяется на имущество, балансовая стоимость которого должна соответствовать сумме налогового долга.

Также дополнен закон в части внесения изменений в Гражданский кодекс новыми положениями, которые определяют недействительность соглашений, заключенных с целью, противоречащей интересам государства и общества, и его правовых последствий.

Предусмотрено, что содержание правомочий не может противоречить этому кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным принципам.

В случае несоблюдения требования о соответствии правомочний интересам государства и общества, его моральным принципам такие правомочия могут быть признаны недействительными.

Если признанные судом недействительные правомочия были совершены с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества, то при наличии умысла у обеих сторон – в случае выполнения правомочний обеими сторонами – в доход государства по решению суда стягивается все полученное ими по соглашению, а в случае выполнения правомочний одной стороной с другой стороны по решению суда стягивается в доход государства все полученное ею и все должное с нее первой стороне на возмещение полученного. При наличии же умысла лишь у одной из сторон все полученное ею по правомочиям должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней или должное ей на возмещение выполненного по решению суда стягивается в доход государства.

Также оставлен действующий порядок зачисления в полном объеме сумм налога на доходы физических лиц в бюджет Киева.

В доходы бюджетов Киева и Севастополя засчитывается 100% налога на доходы физических лиц, котрый платится (перечисляется) в соответствии с Налоговым кодексом Украины на территории этих городов.

Также предусмотрено, что производство по делам по обращениям органов государственной налоговой службы при осуществлении ими предусмотренных законом полномочий осуществляется на основании представления таких органов относительно остановки расходных операций налогоплательщика на счетах налогоплательщика; подтверждения обоснованности административного ареста имущества налогоплательщика; взыскания средств по налоговому долгу.

Представление подается в суд первой инстанции на протяжении 24 часов с момента установления обстоятельств, определяющих обращение в суд, по общим правилам подсудности, установленным этим кодексом, в письменной форме и должно содержать наименование административного суда; наименование, почтовый адрес, а также номер средства связи заявителя; наименование, почтовый адрес, а также номер средства связи, если такой известен, относительно стороны, к которой применяются меры; основания обращения с представлением, обстоятельства, которые подтверждаются доказательствами, и требования заявителя; перечень документов и других материалов, которые прилагаются; подпись уполномоченного лица субъекта властных полномочий, скрепленная печатью.

В случае несоблюдения требований суд сообщает об этом заявителю и предоставляет ему срок, но не более чем 24 часа, для устранения недостатков.

Невыполнение требований суда в установленный срок влечет за собой возвращение заявителю представления и приложенных к нему документов.

Возвращение представления не является препятствием для повторного обращения с ним в суду после устранения его недостатков, но не позже чем на протяжении 48 часов с момента установления обстоятельств, определяющих обращение в суд.