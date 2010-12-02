Кабмин назначил Савицкого начальником Госинспекции по контролю за ценами

Кабинет Министров Украины назначил Александра САВИЦКОГО начальником Государственной инспекции по контролю за ценами.

Соответствующее распоряжение №2165 от 1 декабря т.г. размещено на сайте правительства.

Ранее А.САВИЦКИЙ занимал должность директора Департамента ценовой политики Министерства экономики Украины.

Кроме того, распоряжением № 2164 Кабмин уволил Антонину ФЕДЧЕНКО с должности первого заместителя Госинспекции по контролю за ценами в связи с выходом на пенсию и распоряжением №2166 назначил на эту должность Александра КУЛАКА.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября т.г. министр экономики Украины Василий ЦУШКО сообщил, что Госинспекция по контролю за ценами будет ликвидирована до конца ноября путем объединения с Государственным комитетом по делам защиты прав потребителей.

Экс-начальник Госинспекции по контролю за ценами Татьяна РУДЬ была задержана 9 ноября 2010 года по делу о взяточничестве среди сотрудников Госинспекции.