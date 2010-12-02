Цены промпроизводителей выросли в еврозоне на 0,4%, в ЕС-27 - на 0,5%

В октябре 2010 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с сентябрем 2010 года на 0,4% в еврозоне и на 0,5% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В октябре 2010 г. по сравнению с октябрем 2009 г. цены производителей выросли на 4,4% в еврозоне и на 4,5% в ЕС-27.

В октябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,2% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе выросли на 0,7% в зоне евро и на 1,4% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27, цены на товары длительного пользования выросли на 0,2% в зоне евро и на 0,1% в ЕС-27, на товары кратковременного пользования выросли на 0,1% в обеих зонах. Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в еврозоне, но снизились на 0,1% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в октябре т.г. по сравнению с сентябрем зарегистрирован во Франции и Нидерландах (по 0,8%), Дании, Испании и Швеции (по 0,6%). Наибольшее снижение было зарегистрировано в Ирландии (-0,8%), Латвии (-0,6%), Италии и Португалии (по -0,2%).

В октябре 2010 г. по сравнению с октябрем 2009 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 2,9% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе выросли на 8,8% в еврозоне и на 9,1% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли на 5,5% в обеих зонах, товары кратковременного пользования выросли на 1,2% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-27, товары длительного пользования выросли на 1,3% в обеих зонах, капитальное имущество подорожало на 0,8% в обеих зонах.

В октябре 2010 г. по сравнению с октябрем 2009 г. наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован на Мальте (14,8%), в Болгарии (10,1%) и Венгрии (10,0%). Снижение цен зарегистрировано лишь в Словакии (-1,1%).

В сентябре 2010 г. по сравнению с августом цены промышленных производителей выросли на 0,3% в обеих зонах.