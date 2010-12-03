НК разрешает относить на расходы затраты на консалтинг, маркетинг и рекламу от нерезидентов

Налоговый кодекс, принятый в четверг Верховной Радой, разрешает относить на расходы плательщиков налога на прибыль оплату работ (услуг) консалтинга, маркетинга, рекламы от нерезидентов.

В частности, в предыдущей редакции кодекса, которую ветировал Президент, вводился полный запрет на включение в расходы плательщика налога на прибыль затрат, понесенных в связи с приобретением услуг (работ) консалтинга, маркетинга, рекламы от нерезидентов, которые не имеют своего постоянного представительства в Украине.

Как отмечается в предложенных Президентом изменениях к НК, принятых сегодня парламентом, «введение данной нормы лишает субъектов хозяйствования экономических стимулов для продвижения товаров отечественного производства за границу, усложняет выход украинских предприятий на международные рынки ценных бумаг и рынки капитала, а поэтому не может быть поддержано».

«При этом в состав расходов не включаются в полном объеме расходы, понесенные (начисленные) в отчетном периоде в связи с приобретением у нерезидента услуг (работ) консалтинга, маркетинга, рекламы в случае, если лицо, в чью пользу осуществляются данные платежи, является нерезидентом, который имеет офшорный статус…» - говорится в предложениях Президента.