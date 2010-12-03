Коммунальные службы под надзором МВД демонтировали палаточный городок на Майдане

Сегодня ночью под надзором спецподразделений МВД коммунальные службы демонтировали палаточный городок предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает „Украинская правда", по состоянию на 5.00 Майдан был окружен четырьмя кордонами сотрудников МВД.

В руках они держали щиты, при этом сотрудники МВД были вооружены резиновыми дубинками.

На месте события было не менее 500 сотрудников милиции и спецподразделения „Беркут".

Работники коммунальных служб Киева под надзором милиции разобрали палатки и загрузили их на грузовики, чтобы вывезти с Майдана. При этом их не остановили надписи на палатках об их принадлежности народным депутатам.

Предприниматели, оставшиеся на ночь на Майдане, не оказывали сопротивление милиции, учитывая ее численное преимущество.

Кроме того, по данным издания, после сноса палаточного городка были задержаны от 6 до 10 человек.

"Задержали или 6, или 10 человек. Информация разная. Но мы точно знаем, что одного отпустили, один находится в больнице", - сказал один из участников акции.

На вопрос, человек, который находится в больнице, попал туда в результате избиения во время захвата городка, он сказал, что не знает.

Во время захвата городка, по данным митингующих, народных депутатов не было. Депутаты приехали только в 5.30-6.00, когда городок сносили, отметил митингующий.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс . 22 ноября на Майдане Незалежности предприниматели начали бессрочную акцию протеста против ввода в действие Налогового кодекса. 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей не устраивают изменения в кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится. По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето Налогового кодекса, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 года.