В УНИАН состоится пресс-конференция предпринимателей: "Чего добился Майдан от власти?"

Сегодня в 12.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Чего добился Майдан от власти?".

В пресс-конференции примут участие члены Координационного Совета малого и среднего бизнеса при Кабинете министров Украины: Владимир ЛЕВИН (ассоциация "Украинский рынок"), Юрий БОРЩЕНКО (Одесская областная ассоциация предпринимателей), Виктор КУДЛАЙ (представитель малого и среднего бизнеса г. Одессы), Алексей КАЛАШНИКОВ (председатель Ассоциации предпринимателей Одессы).