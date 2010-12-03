Тимошенко: изменения в Налоговый кодекс не уменьшили давление на предпринимателей

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что принятые вчера парламентом изменения в Налоговый кодекс не уменьшили давление на малых предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании фракции.

«Налоговый кодекс проголосован, но он не стал намного лучше. Льготы кланам, а народу – затянуть пояс так, чтобы уже было невозможно дышать», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рано или поздно этот Налоговый кодекс должен быть отменен. «А новый должен быть разработан совместно с предпринимателями», - считает она.

Лидер “Батькивщины” заметила, что сегодня в 5 часов утра на Майдане Незалежности в Киеве был снесен палаточный городок предпринимателей, которые протестуют против Налогового кодекса. «Это произошло цинично и грубо. Это надругательство над гражданами и демократией», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что вчерашний салют, который был на Майдане, - это салют, который не был организован предпринимателями. «Это был салют, который власть сама организовала в свою честь», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что вместе с предпринимателями будет создана общая команда, которая будет работать над разработкой программы их защиты.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. За данное решение проголосовали 268 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.