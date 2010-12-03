Проект бюджета-2011 планируется внести в ВР до 10 декабря – Тигипко

Проект государственного бюджета на 2011 год планируется внести в Верховную Раду до 10 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая в Верховной Раде.

«Мы планируем, что бюджет будет внесен в Верховную Раду до 10 декабря», - сказал он.

С. ТИГИПКО подчеркнул, что внесение документа в эти сроки стало возможным после принятия Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель парламента Владимир ЛИТВИН заявил, что Верховная Рада 23-24 декабря планирует принять государственный бюджет на 2011 год.

По его словам, по предварительным планам, 2-3 декабря ВР должна была рассмотреть проект госбюджета в первом чтении, а 23-24 декабря – принять в целом.

2 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как неоднократно подчеркивал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, государственный бюджет на 2011 год необходимо принять на основе уже нового налогового законодательства.

2 декабря Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал, что, вероятнее всего, правительство внесет в парламент проект государственного бюджета на 2011 год в четверг, 9 декабря.