Проект бюджета-2011 планируется внести в ВР до 10 декабря – Тигипко
Проект государственного бюджета на 2011 год планируется внести в Верховную Раду до 10 декабря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая в Верховной Раде.
«Мы планируем, что бюджет будет внесен в Верховную Раду до 10 декабря», - сказал он.
С. ТИГИПКО подчеркнул, что внесение документа в эти сроки стало возможным после принятия Налогового кодекса.
Как сообщал УНИАН, ранее председатель парламента Владимир ЛИТВИН заявил, что Верховная Рада 23-24 декабря планирует принять государственный бюджет на 2011 год.
По его словам, по предварительным планам, 2-3 декабря ВР должна была рассмотреть проект госбюджета в первом чтении, а 23-24 декабря – принять в целом.
2 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как неоднократно подчеркивал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, государственный бюджет на 2011 год необходимо принять на основе уже нового налогового законодательства.
2 декабря Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал, что, вероятнее всего, правительство внесет в парламент проект государственного бюджета на 2011 год в четверг, 9 декабря.