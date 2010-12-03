Демонтаж палаток на Майдане проведен утром, чтобы не мешать киевлянам – МВД
11:08, 03 декабря 2010Финансы
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Демонтаж палаток предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве был осуществлен рано утром, чтобы не создавать киевлянам неудобств.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, если бы демонтаж палаточного городка проходил днем, то на Крещатике пришлось бы перекрывать движение транспорта для проезда спецтехники, кроме того, определенные неудобства были бы созданы и для пешеходов.
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