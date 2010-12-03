Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9745-7,9835 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9745/7,9835 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2547/51, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5325/10,5465. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3221/23 (четверг — 1,3135/37).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH расчетами SPLIT – 7,9450/7,9650.