Ефремов прогнозирует, что 23-24 декабря парламент примет бюджет-2011

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что государственный бюджет на 2011 год парламент примет 23-24 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, в среду, 8 декабря, проект государственного бюджета рассмотрит Кабинет министров.

После этого, добавил он, ориентировочно, 9-10 декабря в случае принятия правительством проект поступит в Верховную Раду.

«Тогда в следующий пленарный вторник (14 декабря) принять его к рассмотрению, а уже в четверг (16 декабря) принять его в первом чтении. А уже 23 или 24 принять окончательно», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября председатель парламента Владимир ЛИТВИН заявил, что Верховная Рада 23-24 декабря планирует принять государственный бюджет на 2011 год.