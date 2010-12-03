ГПУ настаивает, что средства Киотского протокола были использованы не по назначению

Следствием установлено, что целевые средства, полученные Украиной по Киотскому протоколом, были незаконно конвертированы и использованы не по целевому назначению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы, 2 декабря после допроса у следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО провела брифинг, на котором заявила о своей непричастности к нарушениям бюджетного законодательства.

“Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена проинформировать, что в действительности следствием по делу, в рамках которого была допрошена Ю.ТИМОШЕНКО, установлено, что целевые средства, полученные Украиной по Киотскому протоколом, были незаконно конвертированы и использованы на другие потребности, чем те, которые предусматривались указанным протоколом, то есть не по целевому назначению. Ее же заявления о том, что указанные средства находятся на специальных депозитных счетах, не отвечают действительности”.

На данное время следствием устанавливаются все обстоятельства использования указанных средств, а также служебные лица, причастные к этому, отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря лидер партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО после допроса в ГПУ заявила, что власть обвиняет ее в том, что “экологические деньги Киотского протокола я во время разгара мирового финансового кризиса израсходовала на пенсионные выплаты – это главное обвинение, вокруг которого мне предъявлялись все претензии и задавались все вопросы".

Экс-премьер-министр подчеркнула, что указанные средства находятся на счетах Министерства охраны окружающей среды. "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола, – это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро, не израсходованы никуда. Я показала следователям, что они находятся на специальных счетах Министерства экологии и природопользования и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги израсходовать на экологические программы, они могут быть израсходованы", - добавила она.