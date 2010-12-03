Ипотечные ставки в 2011 году могут снизиться на 1-2% - эксперт

Процентные ставки по ипотечным кредитам в 2011 году могут снизиться на 1-2%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал начальник управления ипотечного кредитования ПАО «ВТБ Банк» Александр БОРЩЕВИЧ 2 декабря в ходе круглого стола Ukrainian Real Estate Club «Рынок жилой недвижимости – итоги и прогнозы».

По его словам, в 2011 года банки будут активно внедрять плавающие ставки по ипотечным кредитам.

А.БОРЩЕВИЧ отметил, что зачастую через ипотеку покупается второе жилье, при этом продается первое и берется кредит на недостающую сумму.

Он добавил, что на конец текущего года заявили о выдаче ипотечных кредитов около 20 банков, хотя реально предоставляют ипотеку не более 5 банков. При этом на первичном рынке жилья банки выдают ипотеку только на тех объектах, застройщиков которых они кредитовали как корпоративных клиентов.

Эксперт не исключает, что в следующем году банки будут кредитовать объекты недвижимости на первичном рынке с высокой степенью готовности (более 70%).

По данным представителя банка, если до кризиса средняя сумма кредита составляла 60-80 тыс. долл., то сегодня она снизилась до около 200 тыс. грн. в Киеве и около150 тыс. грн. в регионах.

По данным компании «Простобанк Консалтинг», размещенным на сайте компании, на конец ноября эффективная ставка по ипотечным кредитам составила 19-27% в гривне на вторичном рынке жилья и 17-31% на первичном рынке.