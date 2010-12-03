Азаров прогнозирует инфляцию за ноябрь на уровне 0,2%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что инфляция за ноябрь составит 0,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня местного самоуправления в Кабинете министров.

«Ноябрь закончился, и нет окончательных данных. Но, по моим расчетам, инфляция будет где-то 0,2%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такой показатель дает надежду на завершение года с однозначным показателем размера инфляции. «Я надеюсь, что мы год закончим впервые за много лет с инфляцией, измеряемой менее 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,5%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%.

Инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%, по сравнению с сентябрем 2009 года - 10,5%, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

В Украине инфляция в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года составила 12,3%. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).