Средства МВФ понадобятся для компенсации снижения налоговых поступлений – Азаров

Средства Международного валютного фонда, полученные по первому траншу кредита стенд-бай, понадобятся правительству в 2011 году для компенсации снижения налоговых поступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня местного самоуправления в Кабинете министров.

Он отметил, что средства МВФ от первого транша в размере 1,6 млрд. долл. еще не израсходованы. «Они лежат в целости и сохранности на казначейском счете потому, что нам надо налоговую реформу проводить. Нам надо снижать налоги в следующем году, а снижение налогов это всегда уменьшение доходов в бюджет на первом этапе. Поэтому, мне эти деньги понадобятся, я их берегу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, после пересмотра Меморандума о сотрудничестве. Для получения второго транша необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.