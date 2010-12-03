Азаров надеется, что "упрощенка" все же будет реформирована

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что упрощенная система налогообложения все же будет реформирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня местного самоуправления в Кабинете министров.

«Думаю, мы найдем компромиссы, и будем думать, как ее (упрощенную систему) реформировать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В новой редакции сохранена действующая упрощенная система налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.