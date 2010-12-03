Азаров надеется, что "упрощенка" все же будет реформирована
13:43, 03 декабря 2010Финансы
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что упрощенная система налогообложения все же будет реформирована.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня местного самоуправления в Кабинете министров.
«Думаю, мы найдем компромиссы, и будем думать, как ее (упрощенную систему) реформировать», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
В новой редакции сохранена действующая упрощенная система налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.
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