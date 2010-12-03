Главное на 3 декабря (день)

Финансы

Сегодня ночью под надзором спецподразделений МВД коммунальные службы демонтировали палаточный городок предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает „Украинская правда", по состоянию на 5.00 Майдан был окружен четырьмя кордонами сотрудников МВД.

В руках они держали щиты, при этом сотрудники МВД были вооружены резиновыми дубинками.

На месте события было не менее 500 сотрудников милиции и спецподразделения „Беркут".

Работники коммунальных служб Киева под надзором милиции разобрали палатки и загрузили их на грузовики, чтобы вывезти с Майдана. При этом их не остановили надписи на палатках об их принадлежности народным депутатам.

Предприниматели, оставшиеся на ночь на Майдане, не оказывали сопротивление милиции, учитывая ее численное преимущество.

Кроме того, по данным издания, после сноса палаточного городка были задержаны от 6 до 10 человек.

"Задержали или 6, или 10 человек. Информация разная. Но мы точно знаем, что одного отпустили, один находится в больнице", - сказал один из участников акции.

На вопрос, человек, который находится в больнице, попал туда в результате избиения во время захвата городка, он сказал, что не знает.

Во время захвата городка, по данным митингующих, народных депутатов не было. Депутаты приехали только в 5.30-6.00, когда городок сносили, отметил митингующий.

Предприниматели намерены продолжать акцию протеста против Налогового кодекса, несмотря на демонтаж палаточного городка на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом УНИАН заявил один из представителей центрального штаба Спасения украинского предпринимательства Юрий ЕРЕМЕНКО.

«Акция будет продолжаться от медийного пространства до прихода людей на площади», - сказал он.

При этом он добавил, что «сегодняшним сносом палаточного городка власть продемонстрировала отношение к народу».

Кроме того, по словам Ю.ЕРЕМЕНКО, предприниматели продолжают считать, что никакого вето Президента на Налоговый кодекс не было. «Никакого вето нет. Президент обманул не только предпринимателей, но и весь народ Украины», - сказал он, напомнив, что глава государства только внес некоторые поправки в Налоговый кодекс.

Налоговый кодекс, принятый в четверг Верховной Радой, разрешает относить на расходы плательщиков налога на прибыль оплату работ (услуг) консалтинга, маркетинга, рекламы от нерезидентов.

В частности, в предыдущей редакции кодекса, которую ветировал Президент, вводился полный запрет на включение в расходы плательщика налога на прибыль затрат, понесенных в связи с приобретением услуг (работ) консалтинга, маркетинга, рекламы от нерезидентов, которые не имеют своего постоянного представительства в Украине.

Как отмечается в предложенных Президентом изменениях к НК, принятых сегодня парламентом, «введение данной нормы лишает субъектов хозяйствования экономических стимулов для продвижения товаров отечественного производства за границу, усложняет выход украинских предприятий на международные рынки ценных бумаг и рынки капитала, а поэтому не может быть поддержано».

«При этом в состав расходов не включаются в полном объеме расходы, понесенные (начисленные) в отчетном периоде в связи с приобретением у нерезидента услуг (работ) консалтинга, маркетинга, рекламы в случае, если лицо, в чью пользу осуществляются данные платежи, является нерезидентом, который имеет офшорный статус…» - говорится в предложениях Президента.

Проект государственного бюджета на 2011 год планируется внести в Верховную Раду до 10 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая в Верховной Раде.

«Мы планируем, что бюджет будет внесен в Верховную Раду до 10 декабря», - сказал он.

С. ТИГИПКО подчеркнул, что внесение документа в эти сроки стало возможным после принятия Налогового кодекса.

Сумма задолженности по возврату НДС на сегодняшний день составляет 9,5 млрд. грн., в частности, просроченной – 2,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая в Верховной Раде.

Он также отметил, что размер подтвержденной проверками просроченной задолженности составляет 1,8 млрд. грн. При этом С.ТИГИПКО сказал, что до конца года правительство планирует ликвидировать подтвержденный размер просроченной задолженности.

«Мы планируем до конца года максимально сократить эту задолженность, а если удастся. вообще выйти на ноль по тем суммам, которые подтверждены проверками», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что в течение года задолженность по возврату НДС удалось сократить на 12,4 млрд. грн. с 21,8 млрд. грн.

Следствием установлено, что целевые средства, полученные Украиной по Киотскому протоколом, были незаконно конвертированы и использованы не по целевому назначению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы, 2 декабря после допроса у следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО провела брифинг, на котором заявила о своей непричастности к нарушениям бюджетного законодательства.

“Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена проинформировать, что в действительности следствием по делу, в рамках которого была допрошена Ю.ТИМОШЕНКО, установлено, что целевые средства, полученные Украиной по Киотскому протоколом, были незаконно конвертированы и использованы на другие потребности, чем те, которые предусматривались указанным протоколом, то есть не по целевому назначению. Ее же заявления о том, что указанные средства находятся на специальных депозитных счетах, не отвечают действительности”.

На данное время следствием устанавливаются все обстоятельства использования указанных средств, а также служебные лица, причастные к этому, отметили в ГПУ.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» получила частичные гарантии от ОАО «Газпром» по транзиту природного газа по территории Украины в объеме не менее 112 млрд. куб. м газа в год в течение 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня в ходе рабочего совещания в Сумской области.

«Был подписан документ, согласно которому мы получили пускай и не 100%-ную (гарантию – УНИАН), но более уверенную позицию по транзиту газа на следующие пять лет», - сказал он.

При этом Ю. БОЙКО отметил, что «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 1,5 млрд. долл. за услуги транзита.

«Зафиксирована цифра 112 млрд. куб. м газа ежегодно. И если меньше газа будет транспортироваться, то аванс, который дал нам «Газпром» 1,5 млрд. долл., будет возвращен в больший срок, чем пять лет», - добавил министр.

Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС избран вице-президентом Ассоциации городов Украины (АГУ) по вопросам энергоэффективности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое решение единогласно приняли участники расширенного заседания Президиума правления АГУ, которое состоялось вчера в Киеве.

Члены АГУ также приняли обращение к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с требованием учесть права и законные интересы местного самоуправления в Законе Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 г.».

На вчерашнее заседание собрались более 100 мэров украинских городов, члены Кабинета министров, депутаты Верховной Рады. Президентом Ассоциации избран мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает внедрить европейские стандарты жизни для людей с особыми потребностями.

Об этом говорится в приветствии главы государства по случаю Международного дня инвалидов, обнародованном на его сайте.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что согласно решению Организации Объединенных Наций 3 декабря в мире отмечается День людей с особыми потребностями.

“Хотя было бы правильно не раз в год, а ежедневно уделять особое внимание тем нашим землякам, которым тяжелее, чем здоровым людям, бороться с жизненными трудностями. И я, как Президент, поставил себе задачу – переломить систему безразличия в отношении государства к инвалидам”, - отметил он.

Президент пообещал в ближайшее время ускорить работу по имплементации норм Конвенции ООН о правах инвалидов в отечественное законодательство.

“Мы внедрим европейские стандарты жизни для людей с особыми потребностями”, - отметил он.

Глава государства также пообещал лично контролировать этот важный процесс, который будет проходить, по его словам, параллельно с обеспечением надлежащих условий жизни и духовных интересов всех наших сограждан.

Президент подчеркнул, что считает одним из государственных приоритетов обеспечение социальной адаптации инвалидов, их максимальное привлечение к многогранной жизни страны.

Также глава государства отметил труд общественных организаций и объединений инвалидов и выразил сердечную благодарность всем, кто по зову сердца посвятил себя служению людям с особыми потребностями.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал соотечественникам здоровья, оптимизма и веры в преодоление жизненных трудностей.

Председателем совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне (СПО) избран глава совета директоров и основатель Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

Как сообщили УНИАН в секретариате СПО, соответствующее решение было принято вчера, 2 декабря, во время заседания президии СПО стороны работодателей на национальном уровне.

Занимавший данную должность до этого Алексей МИРОШНИЧЕНКО будет занимать должность заместителя председателя СПО.

(УНИАН)