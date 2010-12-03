Правительство намерено перейти на среднесрочное бюджетное планирование
14:40, 03 декабря 2010Финансы
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Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время перейти на среднесрочное бюджетное планирование.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время торжественного заседания, посвященного Дню местного самоуправления.
«Мы в ближайшее время обязательно перейдем на среднесрочное бюджетное планирование. Обязательно перейдем, у нас будут трехлетние бюджеты», - сказал он.
Премьер отметил, что это связано с необходимостью планирования строительства капитальных объектов, которые строятся 2-3 года и более. «Чтобы четко шли и не прерывались календарными сроками», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.
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