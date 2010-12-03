Янукович в замечаниях к Налоговому кодексу исправил наиболее одиозные нормы - эксперт

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своих замечаниях к Налоговому кодексу исправил наиболее одиозные нормы, которые предоставляли значительные и несбалансированные преимущества контролирующим органам и ограничивали права налогоплательщиков.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН партнер адвокатского объединения Arzinger Павел ХОДАКОВСКИЙ.

В частности, подчеркнул он, в Налоговом кодексе было переложено на контролирующий орган бремя доказательства правомерности совершенных начислений или принятия других решений, затрагивающих интересы налогоплательщика. Эксперт отметил, что обычно этот принцип действует во всех правоотношениях, где права и обязанности сторон не являются симметричными, в частности в сфере уголовного права.

По словам П.ХОДАКОВСКОГО, из Кодекса изъята норма, согласно которой нельзя было обжаловать налоговое обязательство, которое было начислено и/или удержано налоговым агентом. Таким образом, восстановлена возможность обжалования излишне уплаченных начислений и/или удержаний, в частности на заработную плату.

Кроме того, сообщил эксперт, в Кодексе введено ограничение в административном порядке продлевать срок административного ареста, наложенного на имущество налогоплательщика. Согласно предыдущей редакции документа, существовала возможность продолжения административного ареста в отсутствие решения суда.

По информации П.ХОДАКОВСКОГО, в Налоговом кодексе также введено ограничение размера налогового залога суммой налогового долга. Согласно предыдущей редакции документа, налоговый залог мог накладываться на имущество, балансовая стоимость которого вдвое превышало сумму налогового долга.

Помимо этого, сообщил эксперт, Президент изъял из Налогового кодекса в полном объеме главу 1 Раздела XIV «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства», оставив тем самым упрощенную систему в том виде, в котором она действует сейчас, в том числе и для юридических лиц. Соответствующим образом был отредактирован Раздел XIX «Заключительные положения». «В связи с этим, несмотря на все недостатки упрощенной системы налогообложения, ее отмена или даже значительное ограничение негативным образом коснулось бы сотен тысяч людей, для которых такая система - единственная возможность выжить, не прибегая к поддержке государства. Соответственно, любые попытки реформирования этой системы в будущем должны непременно предусматривать компенсационные и адаптационные меры, которые бы давали возможность учесть права и интересы этой категории лиц», - считает П.ХОДАКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В ночь на 3 декабря коммунальные службы под охраной милиции демонтировали палаточный городок на Майдане.