ВР приняла закон “О некоторых вопросах организации бюджетного процесса в 2010 году”

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О некоторых вопросах организации бюджетного процесса в 2010 году”. «За» проголосовали 255 из 416 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Голосование происходило одновременно в первом чтении и в целом за закон.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законом предусмотрено установить, что при осуществлении государственных заимствований и предоставлении государственных гарантий министр финансов Украины по поручению Кабинета министров Украины имеет право брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких заимствований и предоставлением государственных гарантий, в том числе относительно отказа от суверенного иммунитета в возможных судебных делах, связанных с возвращением кредитов (займов) и освобождением платежей согласно договорам от каких-либо комиссий, налогов и сборов (обязательных платежей) на протяжении времени действия обязательства по возвращение заимствованных средств.

Данным законом предусмотрено, что к членам семьи льготника при предоставлении льгот относятся: жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет); не женатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства I и II группы или инвалидами I группы; лицо, которое проживает вместе с инвалидом войны I группы и ухаживает за ним при условии, что инвалид войны не состоит в браке; нетрудоспособные родители; лицо, которое находится на попечении или под опекой гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Законом установлено, что средства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства засчитываются в размере: 100 процентов - в бюджеты городов Киева и Севастополя; 25 процентов - в бюджет Автономной Республики Крым и областные бюджеты, 75 процентов - в бюджеты городов республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, 15 процентов - в районные бюджеты, 60 процентов - в бюджеты городов районного значения, поселков, сел и их объединений.

Средства, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, используются исключительно на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных потребностей, улучшение соответствующих угодий, охрану земель в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства, проведение нормативной денежной оценки земли, разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Использование этих средств на другие цели не допускается.

Законом предусмотрено, что органы государственной налоговой службы имеют право применять к налогоплательщикам финансовые (штрафные) санкции, взимать в бюджеты и государственные целевые фонды суммы недоимки, пени в случаях, порядке и размере, установленных законодательством, а также взимать в государственный бюджет суммы задолженности субъектов ведения хозяйства по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, бюджетным займам и финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе, и начисленной на нее пени в порядке, предусмотренном Законом Украины "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами".

Данным законом предусмотрено остановить действие Закона Украины "О рентных платежах за нефть, природный газ и газовый конденсат" и статей 14-16 Закона Украины "О нефти и газе" в части условий предоставления специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, законом установлено, что в 2010 году отдельные положения Закона Украины "О хозяйственных обществах" применяются с учетом временных изменений.

Законом предусмотрено установить, что в 2010 году отдельные положения Закона Украины "Об акционерных обществах" применяются с учетом таких временных изменений. В частности, предусмотрено, что выплата дивидендов осуществляется хозяйственным обществом с чистой прибыли в отчетном году и/или нераспределенной прибыли в размере не меньше 30 процентов.

Размер выплаты дивидендов может быть увеличен по решению общего собрания акционерного общества. Решение о выплате дивидендов в размере больше 30 процентов по простым акциям принимается общим собранием акционерного общества".

В законе предусмотрено, что он вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 30 ноября 2010 года и действует по 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября с.г. Конституционный Суд Украины признал неконституционным ряд положений закона о государственном бюджете Украины на 2010 год.

В частности, признана неконституционной ст. 14 госбюджета относительно полномочий министра финансов Украины по поручению Кабинета министров брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением займов и предоставлением госгарантий.

Также признана неконституционной ст. 24 госбюджета, которой предусмотрено разрешение в процессе приватизации государственного имущества оплачивать его стоимость в свободно конвертируемой валюте.

Неконституционной признана и ст. 64 госбюджета, которая устанавливает, что к членам семьи льготника при предоставлении льгот относится жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет); не женатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства І и ІІ группы или инвалидами І группы; лица, которые проживают вместе с инвалидами войны І группы и ухаживают за ними при условии, что инвалид войны не состоит в браке; нетрудоспособные родители; лица, которые находятся на попечении и под опекой граждан, имеющих право на льготы, если они проживают вместе.

Конституционный Суд также признал не соответствующим Конституции п.7 раздела 7 заключительных положений госбюджета относительно полномочий правительства по соглашению с Бюджетным комитетом парламента принимать решение относительно пересмотра некоторых размеров выплат, определенных законодательством, которые предусматривают дополнительные расходы из государственного и местных бюджетов.

Кроме того, КС признал неконституционными пункты 8-13 заключительных положений госбюджета.