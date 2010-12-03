На межбанке торги по доллару закрылись котировками 7,9655/7,9740 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9745/7,9835, к 12:00 цены выросли до 7,9810/7,9880. К закрытию торгов ценовые уровни упали - 7,9655/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2551, к 12:00 цены поднялись до 0,2550/0,2552. К закрытию цены снизились до 0,2544/0,2545. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2960 (-0,1240).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3195/1,3265. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5325/10,5465, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5620/10,5775. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5555/10,5725.