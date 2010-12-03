Предприниматели не будут продолжать акцию на Майдане 6 декабря

Участники акции на Майдане не будут продолжать её 6 декабря, а планируют сосредоточиться на разъяснительной работе с предпринимателями в регионах.

Об этом представители Национального координационного совета предпринимателей Украины (НКСПУ), которые выступали в роли координаторов акции протеста предпринимателей на Майдане, сообщили в пятницу на пресс-конференции в УНИАН.

> Так представитель НКСПУ Владимир ДОРОШ отметил, что учитывая тот факт, что Президент так и не наложил полное вето на Налоговый кодекс, а всего лишь внес свои предложения, власть так и не выполнила ни одного из требований предпринимателей.

> «Первое требование - это полное вето на Налоговый кодекс, требование второе - это отставка правительства и третье требование - это выборы 2011 года» - отметил В.ДОРОШ. - На сегодняшний момент только на половину решено первое требование».

> В тоже время, другой представитель НКСПУ Михаил СВИСТОВИЧ отметил, что несмотря на то, что власть так и не выполнила требования бизнеса, но все же заставить ее пойти на определенные уступки удалось.

> «Несмотря на то, что мы не удовлетворены результатом, который мы вчера получили, недовольны тем, что не было наложено полное вето на Налоговый кодекс и не выполнены пока другие требования, это все-таки победа. Впервые народ, выйдя массово на улицы, заставил власть отступить, но отступить частично. Но та власть, которая еще вчера нас не замечала, принимала поправки, нажимая на кнопки и не обращая внимания на людей, называя их «барыгами», «спекулянтами», «контрабандистами» вынуждена была пойти на уступки и вынуждена была хоть что-то сделать, чтобы успокоить этих людей» - подчеркнул М.СВИСТОВИЧ.

> Он сообщил, что в этих акциях принимали участие большое количество организаций, соответственно на сегодня основная цель - это определиться с требованиями и с тем, «кто с кем идет дальше и до какого момента».

> Так, по словам М.СВИСТОВИЧА, НКСПУ «официально разошелся» с той частью предпринимателей, которые не выступают за отставку правительства и за перевыборы Верховной Рады.

> При этом он отметил, что НКСУ не планирует продолжать акцию на Майдане, но намерен начать разъяснительную работу с предпринимателями в регионах.

> «Сейчас мы не созываем народ на понедельник на акцию. Мы не отказываемся от акций протеста, но мы добавляем новые формы, то есть мы идем в регионы и проводим разъяснительную работу в людьми, как собственно и в Киеве. Разъяснительную работу относительно того, что это вето Президента на самом деле не вето, а всего лишь изменения и дополнения в Налоговый кодекс, и нас это не устраивает. Даже те позитивы, которых мы добились, - это слишком мало» - сказал М.СВИСТОВИЧ.

> Он подчеркнул, что НКСПУ против политизации акций протеста предпринимателей, именно по этой причине не призывает предпринимателей продолжить акции протеста в понедельник, 6 декабря.

> Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

> 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

> 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

> 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.