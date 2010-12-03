Политолог считает, что продолжения «предпринимательского Майдана» не будет

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что продолжения «предпринимательского Майдана» не будет.



Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.



«Палатки они уже не поставят. Там уже будет елка, там уже будут народные гуляния, хороводы детей, дедов морозов и прочих Санта Клаусов. Майдан – это же символ. Но хотя это и символ, он имеет четкую ландшафтную прописку. И Майдан нельзя повторить на Контрактовой площади, либо на площади Леси Украинки и даже возле Верховной Рады, потому что это не будет ландшафтное повторение символики Майдана», - сказал В.КАРАСЕВ.



Он отметил, что во время новогодних праздников, которые наступают в ближайшее время, невозможно проведение массовых акций протеста. По мнению политолога, «возможны майданчики», которые для власти не страшны.



При этом В.КАРАСЕВ считает, что у предпринимателей, проводивших акцию протеста против Налогового кодекса, нет сильных лидеров, которые могли бы возглавить это движение. «Не с кем связывать политическую судьбу», - сказал В.КАРАСЕВ.



При этом он отметил, что этот факт обрекает акцию протеста на окончание. «Я бы не сказал, что бесславное», - добавил политолог.



При этом В.КАРАСЕВ высказал мнение, что, несмотря на довольно масштабную акцию протеста предпринимателей, отсутствие сильных лидеров у них является следствием того, что у действующей власти нет политической альтернативы.



Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.



22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.



30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.



2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.



Сегодня представители Национального координационного совета предпринимателей Украины (НКСПУ) заявили, что участники акции не будут продолжать ее 6 декабря, а планируют сосредоточиться на разъяснительной работе с предпринимателями в регионах.