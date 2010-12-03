В НК сохранены возможности для коррупционных схем и оптимизации налогов – Королевская

В доработанном и принятом 2 декабря Налоговом кодексе сохранены возможности для коррупционных схем и оптимизации налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге глава парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы вернулись к тому, с чего начинали. Вот мы в какой налоговой системе существуем, в принципе, та же сама налоговая система в этом Налоговом кодексе и сохранена, только увеличены еще возможности оптимизации, увеличена возможность коррупционных схем и выданы льготы для разного рода отраслей, которые перед этим не получили экономических обоснований», – сказала депутат.

По ее словам, одна из самых ярких коррупционных норм – это амортизация, заложенная в Налоговом кодексе. «Она позволяет сделать переоценку основных фондов и, начиная с 1 января 2011 года, как минимум в зависимости от наглости оптимизатора в ближайшие три-пять лет налоги вообще не платить», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также это касается политики относительно дивидендов, которая позволит рассчитываться не зарплатой, а дивидендами, ставка налога по которым составляет 5%.

Кроме того, в 2011 году, по мнению депутата, следует ожидать продолжения внесений изменений в «некачественный Налоговый кодекс». В первую очередь это касается администрирования, поскольку права налоговых органов после доработки закона остались достаточно завышенными.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря т.г. Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.