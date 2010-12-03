Политические требования предпринимателей являются бесперспективными — Погребинский

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает бесперспективным продолжение акции протеста предпринимателей и их политические требования об отставке правительства и проведения выборов в Верховную Раду в 2011 году.

Такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ высказал в комментарии УНИАН.

"Попытки продлить протест — это уже чисто политическая акция. Тогда им (предпринимателям) нужно записываться в "Свободу" или БЮТ и дальше таким образом работать на рейтинг. Я считаю, это бесперспективно и никак не поможет предпринимателю", - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

С другой стороны, по мнению политолога, продолжение акции с политическими требованиями приведет к укреплению "позиции той части власти, которая не хотела идти вообще ни на какие компромиссы".

"Я абсолютно не сомневаюсь в том, что этот Майдан не мог напугать ни ЯНУКОВИЧА, ни власть. То, что они пошли на компромисс, - это осознание ошибки. ЯНУКОВИЧ понял, что он дал неправильную оценку ситуации и отступил назад. Было бы хорошо, если бы он публично признал свою ошибку. Хотя, фактически, наложив вето, он признал ошибку, а не испугался", - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По словам политолога, он критически оценивал первый вариант Налогового кодекса. Однако, по его мнению, все требования, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учтены в новой редакции кодекса. "Основными участниками акции стали представители малого и среднего бизнеса, которые платят налоги по единой системе налогообложения, а также представители рыночной торговли. Программисты, представители PR-компаний, которые попали под удар, не вышли на Майдан. Их интересы, похоже, в итоге и не защищены, а вот интересы абсолютного большинства тех, кто вышел, - удовлетворены", - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, в продолжении акции предпринимателей с политическими требованиями заинтересована оппозиция. "Требования об отставке правительства и перевыборах в парламент, мне кажется, это самое обычное использование справедливого протеста представителей малого бизнеса политическими группами, которые оказались на маргинезе политического поля. Это понятно, ведь у оппозиции нет концепции поведения в этих новых обстоятельствах, поэтому они и пытаются использовать этих ребят", - резюмировал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.