Налоговый кодекс опубликован в “Голосе Украины”

Налоговый кодекс опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины”. Текст закона опубликован в официальном издании за сегодняшнее число, 4 декабря. Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков. 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса. 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства. В.ЯНУКОВИЧ 3 декабря подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.

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