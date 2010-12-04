Налоговый кодекс опубликован в “Голосе Украины”
Налоговый кодекс опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины”.
Текст закона опубликован в официальном издании за сегодняшнее число, 4 декабря.
Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.
30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.
2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ 3 декабря подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.