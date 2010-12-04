Демонтаж палаточного городка на Майдане осуществлен законно - Литвин

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уверен, что демонтаж палаточного городка на Майдане Незалежности в Киеве был проведен вполне законно, поскольку на этот счет было решение суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью «5 каналу».

Спикер отметил, что «представители правоохранительных органов только обеспечивали соблюдение порядка, а ликвидировали палаточный городок работники коммунальных служб, которые выполняли соответствующее решение суда».

Он отметил, что мог негативно высказаться относительно ликвидации палаточного городка, «чтобы понравиться», но ситуация такая, что были заявления тех, кто «считает себя соорганизаторами этих акций, что они свернули палаточный городок». В.ЛИТВИН добавил, что, кроме того, есть решение суда, который «запрещает проводить акции на Майдане Незалежности».

Председатель ВР отметил, что люди имеют право на манифестации, но такие акции должны проводиться в соответствии с законодательством. «Забастовка - это одно, а размещение палаток и, по сути дела, препятствование нормальному движению транспорта и передвижению людей - это две большие разницы», - сказал он.

Между тем В.ЛИТВИН считает, что на этом не исчерпается «майданность предпринимателей и других категорий». «Я думаю, что вирус уже запущен, и какое-либо решение, которое не будет нравиться политикам, будет приводить к стимулированию разного рода майданов... Самая лучшая импровизация - организованная импровизация», - добавил он.