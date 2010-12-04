СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 500 млн. грн.

Сотрудники СБУ в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который с начала этого года было незаконно переведено в наличность около 500 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе УСБУ в Киеве.

Установлено, что эта нелегальная структура предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины.

Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличностью более 900 тыс. грн., финансово-хозяйственной документации с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и пр.

По материалам СБУ органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.