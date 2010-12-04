Азаров: принятый ВР вариант Налогового кодекса снимает все вопросы предпринимателей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что принятый вариант Налогового кодекса снимает все вопросы предпринимателей по сути документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Я не считаю, что принятие кодекса в такой редакции, которая была принята парламентом вчера (2 декабря – УНИАН), не отвечает на вопросы тех предпринимателей, которые, собственно говоря, находились на Майдане. Напротив, я в этом убедился сам, когда беседовал с людьми, что это решение снимает абсолютно все вопросы», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос, не была ли ошибкой ликвидация палаточного городка на Майдане Независимости, проведенная сотрудниками МВД в ночь на 3 декабря.

Премьер считает, что если у предпринимателей все же остались какие-то вопросы, связанные с Налоговым кодексом, то они носят исключительно политический характер.

«Какие вопросы остаются? Остаются вопросы политизации, исключительно вопросы политизации. Для таких вопросов есть принятые нормальные процедуры. Пожалуйста, входите в эти процедуры и работайте, никто вам не возражает», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что считает выражение протеста абсолютно нормальным явлением для цивилизованной демократической страны.

«Мы его услышали – этот протест. И не просто услышали, а прислушались, и сделали выводы. Это говорит о том, что мы ведем диалог с людьми, и результат очевиден», - сказал Н.АЗАРОВ.