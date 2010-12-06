АП разрабатывает закон о налоговых каникулах для реального сектора экономики

Администрация Президента Украины разрабатывает закон о налоговых каникулах для реального сектора экономики.

Об этом в интервью газете «Сегодня» (№272 от 6 декабря) заявил Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, власть готова предложить обществу пакет реформ. «Изменения будут не всегда популярными, но необходимыми для страны», - сказал он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, без их осуществления говорить об улучшении качества жизни, повышении благосостояния не приходится.

«Хочу сообщить, что в Администрации Президента разрабатывается проект закона о налоговых каникулах для реального сектора экономики. Мы считаем необходимым помочь предпринимателям, которые создают рабочие места», - сказал глава государства.

При этом, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, «вероятно, в начале следующего года мы еще раз вернемся к Налоговому кодексу, чтобы без спешки внести необходимые поправки, отражающие нужды государства и интересы граждан».