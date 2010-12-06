Томенко считает, что власть “грамотно сыграла” в ситуации с Налоговым кодексом

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда “грамотно сыграли” в части отмены положений Налогового кодекса.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что ключевое экономическое требование участников акций протеста было выполнено, в то же время подчеркнул, что можно было бы «найти и более демократический выход из ситуации с разгоном Майдана». Вместе с тем, по словам Н.ТОМЕНКО, ошибочны последующие политические требования от малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по его мнению, и оппозиции, в первую очередь, стоило закрепить эту победу, а затем думать, как действовать дальше. По словам вице-спикера, если выходить из того, что эта акция была, прежде всего, экономической, акцией защиты малого и среднего бизнеса, то необходимо было максимально закрепить победу. «В действительности акция не была политической, а последующая ее политизация выглядит искусственно», - отметил он.

Н.ТОМЕНКО назвал неправильной идею референдума по досрочным парламентским и президентским выборам. «Я не вижу референдумного инструмента, как можно реализовать досрочные выборы Президента, парламента и отставку правительства», - отметил он. По словам Н.ТОМЕНКО, нельзя предлагать какие-либо вещи, которые априори нельзя реализовать.

По убеждению вице-спикера, оппозиции стоило сказать, что мы программу «минимум» выполнили, и объяснить это каждому человеку, что выполнение властью программы «минимум» – это большая победа». «После прихода к власти ЯНУКОВИЧА – это первая серьезная победа общества и оппозиции в своих требованиях», - отметил он.

Кроме того, по мнению Н.ТОМЕНКО, элементы политизации во время акции - это меньшее зло. “Большее зло то, что часть организаторов перестала быть предпринимателями, и стала политиками», - сказал он. Н.ТОМЕНКО также отметил, что акцию протестов предпринимателей не корректно сравнивать с событиями Помаранчевой революции и Майданом 2004 года, поскольку то был мировоззренческий, а это – экономический Майдан. «Стоять на Майдане – не означает стать Майданом», - сказал он.