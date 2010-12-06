Бюджет-2011 будет подготовлен на новой налоговой базе – Янукович
11:14, 06 декабря 2010Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что бюджет на следующий год будет подготовлен на новой налоговой базе.
Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» (№272 от 6 декабря).
“Уверен, что на новой налоговой базе правительство сможет подготовить проект государственного бюджета на 2011 год», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, рассмотрение главного финансового документа страны «не за горами».
В связи с этим Президент высказал надежду, что граждане Украины уже в ближайшее время почувствуют улучшение экономической ситуации.
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