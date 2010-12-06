Бюджет-2011 будет подготовлен на новой налоговой базе – Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что бюджет на следующий год будет подготовлен на новой налоговой базе.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» (№272 от 6 декабря).

“Уверен, что на новой налоговой базе правительство сможет подготовить проект государственного бюджета на 2011 год», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, рассмотрение главного финансового документа страны «не за горами».

В связи с этим Президент высказал надежду, что граждане Украины уже в ближайшее время почувствуют улучшение экономической ситуации.