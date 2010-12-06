Штаб спасения предпринимательства заявляет о давлении властей

Центральный штаб спасения украинского предпринимательства заявляет, что власти используют новые грязные технологии для подавления волеизъявления граждан Украины - участников акции, проходившей 22 ноября – 2 декабря на Майдане Незалежности и получившей название «Город свободы».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении штаба.

Авторы заявления утверждают, что вопреки пылким обещаниям власти не преследовать организаторов акции на Майдане Незалежности, правоохранительными органами начато мощное давление на всех, кто имел реальное отношение к организации акции.

«Руководителей групп из других областей задерживали прямо на вокзале, во многих городах активистов вызывают на допросы. Известных правозащитников, руководителей «Коалиции участников помаранчевой революции» Сергея МЕЛЬНИЧЕНКО и Петра МИХАЙЛЕНКО, которые организовали акцию 22 ноября на Майдане, начали «прессовать» еще с 16 ноября. В отношении них 16 и 22 ноября составлены протоколы и возбуждено административное дело, а позже возбуждены уголовные дела по факту перекрытия Крещатика и по факту повреждения общественного имущества (тротуарной плитки). Не исключено, что будут еще какие-то обвинения», - говорится в заявлении.

«Коалиция участников помаранчевой революции» и Центральный штаб спасения украинского предпринимательства проведут сегодня собрания граждан на Европейской площади Киева с требованием прекратить преследования общественных активистов.