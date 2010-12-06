Эксперт: на текущей неделе евро может подняться до отметки 1.3700

Поскольку евро удалось отбиться от уровня 1.30, то на текущей неделе валюта попробует вырасти до 1.3700. Таков прогноз аналитиков информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, отбой британского фунта от отметки 1.55 и закрепление выше уровня 1.57 может привести валюту к 1.6000. Уровни 1.30 и 1.55 по-прежнему останутся в качестве поддержки для евро и фунта, соответственно.

Уход пары доллар/франк ниже 0.9800 позволяет предположить, что на текущей неделе пара будет торговаться в диапазоне 0.9700-0.9800, а доллар/иена может попытаться пройти уровень 82.00 вниз, считают аналитики.

Как подчеркивают в компании, в первой половине прошлой недели у участников рынка были все основания для опасений, что пара евро/доллар пробьет нижнюю отметку долгосрочного канала 1.30-1.35, в который она зашла в ноябре, и уйдет вниз. Тем не менее, перед самыми выходными единая европейская валюта укрепилась, продемонстрировав тем самым, что рассказы о кризисе в Европе все-таки уже не так пугают рынки, как это было раньше, и интерес к желанию рисковать восстанавливается. Кроме того, фактор неизвестности в отношении процентных ставок Европейского центрального банка тоже стал неактуален.

Количество важных экономических новостей, запланированных к публикации на текущей неделе, будет несколько меньше. Наибольший интерес представят публикации решений по основным процентным ставкам в ряде регионов, а именно: в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Кроме того, участникам рынка стоит обратить внимание на такие данные, как изменение объема промышленного производства, индекс цен производителей и сальдо баланса видимой торговли в Великобритании, изменение объёма ВВП Японии, сальдо торгового баланса США и индекс уверенности потребителей от университета Мичигана, уровень безработицы Австралии, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.