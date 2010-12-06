На межбанке торги по доллару открылись падением котировок – 7,9650/7,9760 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9650/7,9760 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2543/0,2547 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6155/10,6320 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3315/1,3317 долл./евро (пятница, 3 декабря, – 1,3221/1,3223 долл./евро).

В пятницу, 3 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.