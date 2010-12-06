НБУ вводит в обращение монету «Гончар»

Национальный банк Украины с 6 декабря т.г. вводит в обращение монету «Гончар» из серии «Народные промыслы и ремесла» номиналом 10 и 5 гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН.

НБУ указывает, что монета “посвящена одному из важных видов хозяйственной деятельности и художественной культуры - гончарству, которое на протяжении многих веков занимало одно из ведущих мест среди крестьянских промыслов и вместило в себе технические навыки и художественные традиции, которые существовали еще со времен неолита».

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, номиналом 5 гривен – из нейзильбера.

Памятные монеты являются действительным платежным средством Украины.