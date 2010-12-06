Премьер Грузии предлагает провести в Тбилиси заседание украинско-грузинской межправкомиссии

Премьер-министр Грузии Ника ГИЛАИУРИ предлагает провести в Тбилиси очередное заседание украинско-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение вместе с приглашением премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ посетить Грузию в удобное для него время было передано сегодня главе украинского правительства в ходе его встречи с делегациями Министерства финансов Грузии.

В приглашении отмечено, что заседание комиссии можно провести в ходе визита Н.АЗАРОВА в Тбилиси. Также грузинская сторона предлагает одновременно с заседанием комиссии провести в Тбилиси украинско-грузинский экономический бизнес-форум.



