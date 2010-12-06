Минюст: Налоговый кодекс полностью отвечает Конституции Украины

Налоговый кодекс полностью отвечает Конституции Украины, заявила сегодня на брифинге в Киеве заместитель министра юстиции Лидия ГОРБУНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, Минюст не разрабатывал Налоговый кодекс, а лишь дал правовую экспертизу и представил замечания на 10 страницах.

«Министерство юстиции несет ответственность только за те законопроекты, которые разрабатывало», - сказала Л.ГОРБУНОВА, отметив, что те ошибки, которые были в первом варианте Налогового кодекса, «мы считаем – они исправлены на сегодняшний день… На сегодняшний день он (Налоговый кодекс) отвечает Конституции Украины».

Л.ГОРБУНОВА заявила, что новый вариант Налогового кодекса не проходил экспертной оценки в Минюсте, поскольку Президент представил предложения, которые рассматривались в Верховной Раде. Как сказала заместитель министра, после экспертизы Налогового кодекса в Администрации Президента экспертиза в Минюсте просто не предусмотрена законодательством.