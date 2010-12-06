Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9490-7,9565 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9650/7,9760 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9610/7,9645 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9490/7,9565 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2543/0,2547 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2541/0,2544 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2537/0,2538 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,3229 рублей за доллар (+0,0269).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3250/1,3440 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6155/10,6320 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5785/10,5845 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5685/10,5845 грн./евро.