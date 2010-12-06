Максимальный размер пенсии ограничат

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил председателю правления Пенсионного фонда Борису ЗАЙЧУКУ вместе с Министерством финансов срочно подготовить законопроект в первую очередь об ограничении максимального размера пенсии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее поручение премьер-министр дал во время сегодняшней встречи С Б.ЗАЙЧУКОМ.

«Абсолютно неправильно и несправедливо, что одни люди у нас получают по 800 гривен пенсии, а другие – по 50 тысяч, причем получают из солидарного фонда, - подчеркнул глава правительства. - Разработайте такой законопроект, чтобы уже с 1 января следующего года мы ликвидировали эту социальную несправедливость, созданную предыдущей властью. Посчитайте, как обоснованно ограничить максимальный размер пенсии – возможно, 10-12 минимальных пенсий, и посчитайте, какую экономию средств это даст».

Кроме этого, премьер-министр поручил рассмотреть вопрос об изменении возраста выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. «Начать необходимо из государственных служащих. Посчитайте, какая экономия средств будет от увеличения возраста выхода на пенсию для чиновников. В то же время разберитесь и предложите, как и для кого разумно ограничить возможность льготного выхода на пенсию, бывает, в 35 лет. Как стимулировать людей работать дольше и откладывать получение пенсии. А после преодоления дефицита Пенсионного фонда можно будет вернуть эти «отсроченные» пенсионные выплаты», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также премьер убежден, что немедленно надо переходить к накопительной системе пенсионного страхования, которое будет стимулировать людей, во-первых, не получать зарплату «в конверте», во-вторых, максимально долго работать и наполнять свой персональный пенсионный счет. Глава правительства поручил срочно разработать соответствующий законопроект.

Н.АЗАРОВ отметил, что все законопроекты, которые являются составляющей пенсионной реформы, должны учитывать мировой опыт пенсионных реформ, а также обязательно должны быть тщательным образом проработаны с профсоюзами, работодателями, экспертами, общественными организациями.

В свою очередь, Б.ЗАЙЧУК подчеркнул, что, несмотря на трудности с наполнением фонда, все пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме.

«Пенсионные выплаты осуществляются в полном объеме, в установленный законом срок. Ноябрь мы профинансировали, и до 25 декабря полностью выплатим пенсии за декабрь», - заявил Б.ЗАЙЧУК.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на увеличение на 19% по сравнению с прошлым годом доходов Пенсионного фонда, дефицит средств текущего года составляет 26,6 млрд. грн. В прошлом году Украина потеряла почти миллион рабочих мест, снова распространилась выплата «теневых» зарплат и незаконная неполная выплата зарплаты, неизменной оставлена упрощена система налогообложения, которая очень мало дает в солидарный Пенсионный фонд. Поэтому такой же дефицит ожидается в следующем году. Следовательно, Пенсионный фонд и дальше вынужден брать займы. Бездефицитная работа фонда, по мнению Б.ЗАЙЧУКА, возможна лишь при условии оптимизации пенсионных выплат и законодательных изменений пенсионной системы в целом.