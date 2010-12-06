В Минюсте отрицают затягивание принятия антикоррупционных законопроектов

В Министерстве юстиции отрицают информацию о затягивании ведомством принятия антикоррупционных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила заместитель министра юстиции Лидия ГОРБУНОВА.

«Министерство юстиции ни в коем случае не затягивает принятие проектов антикоррупционных законов. Антикоррупционные законы разработаны Министерством юстиции и они прошли, наверное, правовую экспертизу, поэтому никакого затягивания нет и не может быть, и проекты готовы для рассмотрения в Верховной Раде», - сказала она.

Как сообщалось, «Зеркало недели» 4 декабря со ссылкой на свои источники написало, что Минюст блокирует доработку антикоррупционного пакета по сугубо политическим соображениям.

В частности, как отмечает издание, чиновники неофициально заявляют, что откровенно боятся вступления в силу норм об обязательном декларировании расходов своих семей.

«В случае введения декларирования расходов они станут инструментом шантажа в руках силовых структур. Силовики получат инструмент для шантажа всех и вся. Вряд ли это приведет к стабильности и снижению уровня коррупции», - заявил источник газеты, близкий к руководству страны.