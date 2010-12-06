Спрос на доллары на прошлой неделе превышал предложение - эксперт

Спрос на доллары США на межбанковском рынке Украины в течение прошлой недели (с 29 ноября по 3 декабря) превышал предложение валюты.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его словам, на прошедшей неделе курс доллара США к гривне вырос с уровня 7.96-7.97 в понедельник до уровня 7.9750-7.9850 в пятницу. Скорее всего, это связано как с покупкой долларов «Нафтогазом Украины» для расчетов с «Газпромом», так и с увеличившимся спросом со стороны покупателей, полагает эксперт.

Как отметил С.МИШТА, Национальный банк Украины целую неделю, кроме среды, продолжал проводить интервенции, продавая валюту всем желающим по курсу 7.9350 в начале недели и по курсу 7,9650 в пятницу. При активном спросе на валюту остатки на корсчетах в НБУ уменьшились с 19,5 миллиарда гривень до 15,26 миллиардов гривень в пятницу. Возможно, считает эксперт, это связано как с платежами клиентов банков в бюджет, так и с кредитованием «Нафтогаза», что, в свою очередь, спровоцировало рост спроса на валюту.

По мнению С.МИШТЫ, «исходя из сложившихся тенденций, на текущей неделе мы вполне можем увидеть некоторую стабилизацию на валютном рынке, что, снова-таки, будет обусловлено окончанием покупок валюты «Нафтогазом», а также уменьшением количества свободной гривни у клиентов».