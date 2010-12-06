Близнюк: от упрощенки «пострадают все люди»

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК считает, что от сохранения существующей системы налогообложения малого бизнеса (упрощенной системы) «пострадают все люди», все рядовые украинцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя принятие нового Налогового кодекса Украины с учетом предложений главы государства.

По мнению А.БЛИЗНЮКА, предприниматели своими протестами добились от Президента сохранения упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса, но тем самым урезали возможности государства для улучшения жизни всем, кто сегодня находится на бюджетном финансировании.

«Приняв требования бастующих, или не знаю, как их назвать, людей, которые там ночевали на Майдане, государство недополучит того, что оно планировало получить в бюджет, - объяснил А.БЛИЗНЮК, - И планы на улучшение жизни бюджетников, ветеранов, людей, обращающихся в больницы, детей в школах и детских садиках, просто планы государства в этом вопросе, или амбиции (государства) будут меньшими. И все. То есть, пострадают все люди. Надо будет принимать решение уменьшать расходы на армию, на милицию, или еще на что-то, я не знаю».

При этом губернатор подчеркнул, что говорит не о каких-то конкретных суммах, а в целом о сложившейся ситуации в экономике страны. «Я говорю не о конкретных суммах, я говорю о принципе – государство планировало получить эти деньги и разделить их на нужды государства. Теперь просто государство их не получит и государство не сможет сделать то, что оно планировало сделать», - заключил А.БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ 3 декабря подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.